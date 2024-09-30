Еще 28 пунктов сбора гумпомощи открыли в рамках акции «Подольск помогает»

Во время акции «Подольск помогает» откроют 28 пунктов сбора гуманитарной помощи, которые будут работать с 30 сентября по 3 октября. Неравнодушные жители уже начали приносить необходимые вещи и инструменты.

В пунктах сбора, которые открыли в рамках акции, начали собирать продукты, строительные материалы, средства личной гигиены, технику и все, что может понадобиться бойцам. Крупногабаритный груз принимают в доме № 34 на Парковой улице. Компания ООО «Технология» в числе первых привезла строительные материалы.

«Сегодня приехали с самого утра, чтобы передать необходимые вещи нашим защитникам. Мы часто участвуем в сборе гуманитарной помощи и призываем всех подольчан присоединяться», — сказал начальник склада компании Евгений Тихонов.

Жители также принесли термобелье, футболки, нижнее белье, дренажный насос, бензопилу, лопаты, топоры, коробки саморезов, два рулона фольгированного утеплителя, рулон черной пленки и спальный мешок.

Неравнодушные горожане могут помочь бойцам и принести необходимое в центральный пункт, который находится в доме № 1 на улице Ульяновых.

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