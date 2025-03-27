Еще 28 подъездов в жилых домах отремонтируют в Можайске в 2025 году

В Можайском муниципальном округе стартовал ремонт подъездов в многоквартирных домах. В настоящее время приступили к обновлению в доме № 25 на улице 20 января.
В подъезде дома № 25 на улице 20 января приведут в порядок стены и потолки, отремонтируют ступени, пандусы и перила, заменят плитку на полу, покрасят трубы отопления и батареи, при необходимости заменят почтовые ящики и информационные стенды.
В 2025 году в Можайском округе отремонтируют 28 подъездов в многоквартирных домах, а значит создадут комфортные условия проживания для собственников.
Все работы проводят по графику. Подробную информацию о сроках и объеме работ можно получить по телефону: 8 (496) 382-32-36.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.
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