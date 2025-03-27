Еще 28 подъездов в жилых домах отремонтируют в Можайске в 2025 году

В Можайском муниципальном округе стартовал ремонт подъездов в многоквартирных домах. В настоящее время приступили к обновлению в доме № 25 на улице 20 января.

В подъезде дома № 25 на улице 20 января приведут в порядок стены и потолки, отремонтируют ступени, пандусы и перила, заменят плитку на полу, покрасят трубы отопления и батареи, при необходимости заменят почтовые ящики и информационные стенды.

В 2025 году в Можайском округе отремонтируют 28 подъездов в многоквартирных домах, а значит создадут комфортные условия проживания для собственников.