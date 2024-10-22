Еще 28 пешеходных дорожек облагородят в Лобне к концу осени

Глава округа Анна Кротова провела оперативное совещание. Она рассказала, что в этом году в округе приведут в порядок 28 пешеходных дорожек.

Анна Кротова провела оперативное совещание с заместителями и руководителями подведомственных организаций. Вместе они обсудили планы на следующую неделю.

В округе продолжается ремонт и обустройство тротуаров. До конца осени запланировали сделать 28 дорожек, при этом семь из них уже находятся в работе.

На этой неделе рабочие заасфальтируют дорогу на улице Некрасова, которая соединяет улицы Ленина и Промышленная. Также поставят остановочный пункт в микрорайоне Катюшки.

На совещании также обсудили подачу отопления в многоквартирные дома.

«Ситуация с отоплением в городе нормализовалась, остаются точечные заявки. Управляющие компании работу продолжают», — прокомментировала в своем телеграм-канале Анна Кротова.

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