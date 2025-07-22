Еще 28 незаконных точек хранения морских контейнеров закрыли в Подмосковье

Борьбу с незаконным размещение морских контейнеров продолжают в Подмосковье. Благодаря рейдам в регионе уже закрыли 28 таких площадок в 13 округах.

В ходе рейдов инспекторы проверяют соблюдение новых правил размещения морских контейнеров, рассказали в Минимущества Подмосковья.

Всего в регионе 274 таких площадки. На 175 из них нарушений не выявили, еще на 99 обнаружили нецелевое использование земельных участков.

«Прекращена деятельность на территории 13 муниципалитетов: Дмитровском, Домодедово, Истре, Клину, Королеве, Котельниках, Ленинском, Лосино-Петровском, Люберцах, Мытищах, Рузском, Солнечногорске и в Химках», — рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.

За неделю рейды прошли в 28 округах. Там проверили 84 объекта, на 73 из них выявили нарушения. Правообладатели получили предостережения со сроком исполнения 30 дней.

«Далее будет проведена повторная проверка. В том случае, если указанные нарушения не будут устранены, собственнику или арендатору выдадут предписание и привлекут к административной ответственности», — добавил министр.