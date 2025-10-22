Еще 28 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Котельниках

Очередной рейд по выявлению незаконных средств размещения информации прошел в городском округе. В результате было снято 28 вывесок, логотипов и панель-кронштейнов.

Несогласованные конструкции демонтировали в разных микрорайонах Котельников — Ковровом, Южном, Парковом, Белая Дача, а также на Кузьминской и Сосновой улицах.

Владельцам незаконных вывесок ранее отправили предписания самостоятельно устранить нарушения в течение месяца. Часть предпринимателей это требование не выполнили, поэтому 14 конструкций демонтировали принудительно. Владельцы смогут вернуть демонтированные вывески, но установить их повторно можно будет только после согласования в установленном порядке.

Работа по выявлению и демонтажу несогласованных средств размещения информации будет продолжена в городском округе. Ее цель является обеспечение безопасности жителей и создание единого архитектурного облика Котельников.