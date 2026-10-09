Еще 2,8 млн рублей штрафов за парковку у мусорных баков вынесли в Подмосковье

В сентябре в Подмосковье выявили более 1,2 тысячи случаев, когда припаркованные автомобили мешали мусоровозам подъезжать к контейнерным площадкам. По итогам рассмотрения нарушений вынесли 352 постановления о штрафах на общую сумму почти 2,9 миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий.

Машины, оставленные возле мест сбора отходов, затрудняют работу коммунальных служб и могут приводить к задержкам вывоза мусора. Чтобы сообщить о таком нарушении, жители могут воспользоваться приложением «Добродел»: в разделе «Народный инспектор» нужно записать короткое видео и отправить его через сервис.

Ранее вице-губернатор Владислав Мурашов отмечал, что приложение позволяет фиксировать нарушения, связанные не только с блокировкой контейнерных площадок, но и с парковкой на газонах и детских площадках. Для отправки сообщения потребуется смартфон с установленным приложением «Добродел».

Ответственность за создание помех для подъезда специализированной техники к контейнерам и бункерам предусмотрена статьей 6.14, частью 1 Кодекса Московской области об административных правонарушениях. Для граждан штраф составляет от пяти до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от пяти до 30 тысяч рублей.