Еще 28 километров дорог отремонтировали в Раменском по нацпроекту

Ремонт региональных дорог по нацпроекту завершили в Раменском округе. С начала сезона там заменили 28 километров покрытия.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, специалисты «Мосавтодора» отремонтировали 28 километров покрытия на 15 участках дорог. В черте города обновили покрытие на улицах Гагарина, Народной и Электрификации. Рядом с ними находятся Сосновый Бор, детские сады, школа и другие важные объекты.

В поселке Ильинском заменили покрытие на Октябрьской улице и улице Ким. По ним можно проехать до жилых домов, станции Ильинской, МФЦ, магазинам, аптекам, детской школе искусств и дому культуры.

Кроме того, ремонт провели на участках дорог от села Зюзино до деревни Осеченки, от Донинского шоссе до села Игумного и в деревне Ждановское.

Проезд также стал комфортнее к Рязанскому шоссе.

В ближайшее время на дорогах нанесут новую разметку и укрепят обочины.

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