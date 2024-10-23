Еще 28 километров дорог отремонтировали в Красногорске в 2024 году

В Красногорске отремонтировали 28 километров дорог. На объектах работали подрядные организации и представители администрации округа.

Еще 35 участков общей площадью 217 583 квадратных метра привели в порядок в округе.

«Отдельная благодарность нашим жителям за инициативы и подсказки, которые являются точкой отсчета для тех перемен, которые реализуются в сфере дорог. Совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры в стадии утверждения — программа ремонта дорог на 2025 год», — отметил глава городского округа Красногорск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волков.

В этом году дорожные службы устранили около 11 тысяч дорожных дефектов.

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