Еще 28 игровых площадок обустроят в Серпухове в 2024 году

Новые детские площадки появились в Серпухове. В этом году обустроят 28 игровых объектов, в том числе семь — комплексы, построенные в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева .

Новый игровой комплекс обустроили у дома № 48 на Советской улице. На объекте появились удобное покрытие, горки и игровые элементы. Работы близятся к завершению.

Еще одну площадку у домов № 11 и № 11а обустроят в рамках комплексного благоустройства дворов. Рабочие уже подготовили основание. В проекте — новое освещение, лавочки, урны, укладка асфальта, озеленение и организация парковки.

Отметим, в этом году в Серпухове приведут в порядок 28 площадок, в том числе семь объектов, которые возвели в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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