Еще 271 жилой дом в Дубне подключили к отоплению

В Дубне стало тепло в 271 многоквартирном доме. В этом году заменили трубопровод, поэтому в районе Большой Волги отключили горячую воду, чтобы осуществить врезку.

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что специалисты работают круглосуточно.

«В районе Большой Волги мы были вынуждены отключить горячую воду в ряде многоквартирных домов, чтобы провести врезку в основную сеть. Эти работы подходят к концу. Сегодня утром воду дали в большинство домов по улицам Вернова, Станционной, проспекту Боголюбова. Подрядчик продолжает работы, чтобы как можно скорее вернуть горячую воду и тепло», — отметил глава Дубны.

Жителям напомнили, что ресурсоснабжающая компания подает тепло до границ многоквартирного дома, а управляющая компания отвечает за отопление внутри застройки. Поэтому, если у собственника не нагреваются батареи, ему следует обратиться в свою коммунальную организацию или ТСЖ.

Максим Тихомиров также поблагодарил жителей микрорайона Большая Волга за терпение и отметил, что старый трубопровод служил 40 лет, поэтому его заменили на новый. Специалистам нужно время для того, чтобы осуществить врезку в действующую систему отопления.

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