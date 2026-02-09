Еще 27 тысяч исследований качества овощей и фруктов провели в Подмосковье

Жители Подмосковья имеют возможность приобретать свежие овощи и фрукты на ярмарках. Сотрудники Государственной ветеринарной службы регулярно проверяют качество продукции на прилавках.

Только в январе специалисты провели больше 16 тысяч исследований овощей и почти 11 тысяч проверок фруктов.

Для проверок используют современные методы. Это не только внешний осмотр, но и специальный люминесцентный анализ, а также нитратометрия.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья пояснили, что по итогам проверок с продажи сняли 145 килограммов овощей и 85 килограммов фруктов, которые не соответствовали требованиям.

Предпринимателям напомнили о необходимости строго соблюдать санитарные и ветеринарные нормы. Регулярный контроль мотивирует поставщиков работать честно, что позволяет покупателям больше доверять качеству товаров на прилавках.

Ярмарки находятся под пристальным вниманием ветеринарных специалистов. Свежие и безопасные продукты на прилавках — результат системной работы.