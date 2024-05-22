Еще 27 проектов реновации запустят в Подмосковье в 2024 году

Программа реновации, по которой переселение из ветхого и аварийного жилья происходит за счет инвестора, набирает обороты в Подмосковье. В 2024 году в регионе запустят еще 27 таких проектов.

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова напомнила, что задача реновации — сократить ветхий и аварийный фонд в регионе, переселить жителей из ветхих домов в комфортные условия.

Сейчас в работе находятся 178 проектов реновации. Из безнадежно устаревшего ветхого и аварийного жилья в современное и комфортное переедут более 61 тысячи человек. Дан старт еще 12 проектам в Балашихе, Раменском, Пушкинском, Мытищах, Королеве, Подольске, Химках и Наро-Фоминске. Это позволит переселить более семи тысяч человек.

До конца года в регионе планируется запустить еще 27 проектов, по которым расселят более 17 тысяч жителей. В планах привести в порядок заброшенные промзоны и неэффективно используемые территории.

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