Еще 27 км дорог отремонтировали в Ступине по нацпроекту

Еще 27 километров дорог отремонтировали в Ступине по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Всего в этом году работы провели на 13 участках.

Как рассказали в областном Минтрансе, благодаря ремонту улучшилось качество жизни около 100 тысяч человек.

«Благодаря ремонту порядка 100 тысяч жителей и гостей округа могут комфортно проезжать к домам, объектам инфраструктуры, достопримечательностям и другим местам притяжения. При укладке покрытия использовали асфальтобетонную смесь А16Вн, которая отличается высоким уровнем износоустойчивости и позволяет продлить межремонтные сроки», — отметил глава ведомства Марат Сибатулин.

Более восьми километров покрытия отремонтировали на трех участках дороги Ступино — Малино. Работы провели на Школьной улице в поселке Малино, от деревни Тростники до СНТ Возрождение и в селе Старая Ситня.

Еще 1,6 километра привели в порядок от улицы Горького до остановки «Малинская база». По этой дороге можно добраться до ж/д станции и больнице.

Работы также провели на Парковой улице в селе Ивановское, между селами Старое и Аксиньино, от остановки «Изумрудные Холмы» у деревни Проскурниково до деревни Сидорово и в других местах.