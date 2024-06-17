Еще 27 человек переехали из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Работа по переселения жителей из аварийного фонда в новые квартиры продолжается в Подмосковье. За неделю из ветхого жилья переехали еще 27 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса региона.

Жителям двух округов предоставили квартиры в новостройках и на вторичном рынке, а также выплатили выкупную стоимость.

« На прошедшей неделе по нацпроекту „Жилье и городская среда“ было расселено 14 аварийных помещений в Шатуре и Сергиево-Посадском округах», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что работу по переселению проводят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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