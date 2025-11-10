Еще 27 человек переехали из аварийного жилья в новые квартиры в Подмосковье

За неделю 27 жителей Егорьевска, Павловского Посада и Талдома переехали из аварийных домов в новые квартиры. Всего расселили 15 помещений общей площадью почти 600 квадратных метров. Новоселы получили квартиры, выкупную стоимость жилья или жилищные сертификаты.

Расселение из аварийного фонда продолжается и в других муниципалитетах. Так, в Южном поселке остается 30 домов, большинство из которых построили более 60 лет назад, а самый старый — в 1848 году. Два здания уже расселили, а до конца года планируют сдать первую 17-этажку для переселенцев.

Подготовительные работы по строительству второго дома уже начались. Первый дом рассчитан на 199 квартир, в нем смогут разместиться 382 человека. Второй дом на 215 квартир рассчитан на 456 жителей. Его строительство планируют завершить в декабре 2026 года, после чего вопрос с аварийным жильем в поселке полностью решат.

Новые дома для переселенцев из ветхого фонда также возводят в Сергиевом Посаде, Краснозаводске, Дмитрове, Шатуре, Подольске и Талдоме. Напомним, работы проводят в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни».