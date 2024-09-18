Еще 27 автобусов обновили в Щелкове по губернаторской программе в 2024 году

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков провел еженедельное оперативное совещание. На повестке — оснащение общественного транспорта, подготовка к отопительному сезону и благоустройство. В этом году закупили 27 автобусов по губернаторской программе.

С начала года в Щелкове обновили 27 автобусов ЛиАЗ и YUTONG при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также восстановили маршрут № 9 от микрорайона Бахчиванджи по просьбе жителей. Помимо этого, обустроили два остановочных пункта вблизи микрорайона Новоград и нарисовали разметку у станции Монино.

«Главная тема повестки дня — приближающийся отопительный сезон. Управляющие компании сдали 88,2% паспортов готовности. Модернизация котельных идет по графику», — написал Андрей Булгаков в своем телеграм-канале.

На совещании рассмотрели четыре основные темы обращения жителей: содержание территорий, дороги, уборка мусора и обслуживание многоквартирных домов. В тех районах, где зафиксировано больше всего обращений, усилят работу.

В округе завершили ремонт входных групп дома № 25 на Пролетарском проспекте и установили дополнительные элементы на детской площадке в Пролетарском парке.

На этой неделе проведут лекции «Школы здоровья» 19 сентября и покажут культурную программу от Щелковского парка.

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