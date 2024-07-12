Еще 260 нелегальных такси у аэропортов направили на штрафстоянки в Подмосковье

Работу нелегальных такси приостановили у подмосковных аэропортов Шереметьево и Домодедово. С начала года на штрафстоянки отправили в общей сложности 257 машин.

Минтранс Подмосковья сообщил, что специальные рейды проводят сотрудники Управления регионального административно-транспортного контроля совместно с правоохранительными органами.

За полгода на территории аэропорта Шереметьево нашли 98 нарушителей, а в аэропорту Домодедово — 159. На всей территории Подмосковья с начала года на специализированную стоянку переместили более 1520 машин, в отношении водителей вынесли 6166 постановлений.

Пассажирам напомнили, что автомобиль легального такси должен соответствовать региональному стандарту. Это кузов белого цвета с желтой полосой посередине и серой внизу, с шашечным поясом на борту и световым оранжевым фонарем на крыше. В салоне должна быть размещена информация о водителе, таксомоторной компании и тарифах на поездки, а также QR-код с действующим разрешением.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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