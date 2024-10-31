Еще 2,6 тысячи заявок по ремонту трубопроводов отработали в Подмосковье

С начала года управляющие компании Подмосковья обработали около 2,6 тысячи заявок на ремонт трубопроводов и стояков холодного водоснабжения в многоквартирных домах. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Водопроводы и стояки относятся к общедомовому имуществу, и их обслуживание возложено на управляющие компании. Своевременная замена изношенных участков труб помогает предотвратить аварии и протечки, улучшая качество предоставляемых услуг.
Напомним, что по всем вопросам жители могут обращаться в свою управляющую компанию. В случае ее бездействия — жалобу можно направить в ведомство,, а также в Единую диспетчерскую службу Московской области.
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