Еще 2,6 тысячи заявок по ремонту трубопроводов отработали в Подмосковье

С начала года управляющие компании Подмосковья обработали около 2,6 тысячи заявок на ремонт трубопроводов и стояков холодного водоснабжения в многоквартирных домах. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Водопроводы и стояки относятся к общедомовому имуществу, и их обслуживание возложено на управляющие компании. Своевременная замена изношенных участков труб помогает предотвратить аварии и протечки, улучшая качество предоставляемых услуг.

Напомним, что по всем вопросам жители могут обращаться в свою управляющую компанию. В случае ее бездействия — жалобу можно направить в ведомство,, а также в Единую диспетчерскую службу Московской области.