Еще 26 тысяч онлайн-заявок на аттестацию педагогов подали в Подмосковье

Педагогические работники Подмосковья могут онлайн подать заявку на профессиональную аттестацию. С начала года это сделали около 26 тысяч раз.

Как сообщили в региональном Мингосуправления, в Подмосковье можно получить несколько категорий: первая, высшая, педагог-наставник и педагог-методист.

«Аттестация включает в себя оценку профессиональной деятельности учителя: качество преподавания, участие в педагогических конкурсах, успехи учеников на олимпиадах разного уровня, результаты выпускных экзаменов», — пояснили в ведомстве.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Образование» — «Педагогам». Подать заявку могут работники образовательных организаций, находящихся в ведении Московской области. В этом году их будут принимать до 23 декабря включительно.

Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и прикрепить необходимые документы.