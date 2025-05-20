Еще 26 тысяч объектов зарегистрировали в Подмосковье по дачной амнистии

В первом квартале 2025 года жители Московской области зарегистрировали 26,8 тысячи объектов недвижимости по дачной амнистии. Это на тысячу больше, чем годом ранее.

В число лидеров по регистрации в этом году вошли Раменский, Дмитров, Истра, Домодедово, Солнечногорск и Одинцово.

Программа распространяется не только на жилые дома и земельные участки, но и на хозяйственные постройки. Оформление занимает от трех до пяти дней.

«Только после регистрации права недвижимость считается собственностью владельца, который сможет распоряжаться имуществом по своему усмотрению. И дачная амнистия была создана именно для решения проблемы незарегистрированных объектов», — отметил глава Минимущества Подмосковья Тихон Фирсов.

Дачная амнистия действует до 2031 года, однако с марта 2025 года введен запрет на эксплуатацию незарегистрированных новостроек. Владельцам рекомендуется узаконить постройки.