Еще 26 семей получили новые квартиры в Балашихе

Подготовленный к заселению многоквартирный дом расположен в благоустроенном районе округа с развитой социальной инфраструктурой. Поблизости находятся детские сады и школы. Анна Цивилева лично осмотрела квартиры, отметила высокое качество ремонтных работ и пообщалась с новыми жильцами.

«Вопрос обеспечения жильем — один из самых востребованных. Это необходимая мера социальных гарантий, которые предоставляет государство. Наша задача — сделать так, чтобы наши медики имели возможность не только трудиться на благо страны, но и иметь комфортные условия для проживания семьи. Поздравляю всех вас с этим радостным событием. Мы продолжим работу по обеспечению постоянным и служебным жильем наших военнослужащих, сотрудников и медиков», — отметила Анна Цивилева.

В церемонии вручения ключей также участвовали начальник «Росжилкомплекса» Юлия Шматок, первый заместитель главы Балашихи Сергей Лукичев, начальник филиала госпиталя, врач высшей категории Сергей Попов, военнослужащие и медицинские работники.