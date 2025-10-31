Еще 26 семей получили новые квартиры в Балашихе
Новоселами стали военнослужащие и медицинский персонал филиала № 3 Главного военного клинического госпиталя имени Николая Бурденко Минобороны России. Статс-секретарь — заместитель министра обороны страны Анна Цивилева в торжественной обстановке вручила им ключи.
Подготовленный к заселению многоквартирный дом расположен в благоустроенном районе округа с развитой социальной инфраструктурой. Поблизости находятся детские сады и школы. Анна Цивилева лично осмотрела квартиры, отметила высокое качество ремонтных работ и пообщалась с новыми жильцами.
«Вопрос обеспечения жильем — один из самых востребованных. Это необходимая мера социальных гарантий, которые предоставляет государство. Наша задача — сделать так, чтобы наши медики имели возможность не только трудиться на благо страны, но и иметь комфортные условия для проживания семьи. Поздравляю всех вас с этим радостным событием. Мы продолжим работу по обеспечению постоянным и служебным жильем наших военнослужащих, сотрудников и медиков», — отметила Анна Цивилева.
В церемонии вручения ключей также участвовали начальник «Росжилкомплекса» Юлия Шматок, первый заместитель главы Балашихи Сергей Лукичев, начальник филиала госпиталя, врач высшей категории Сергей Попов, военнослужащие и медицинские работники.