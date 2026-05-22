Еще 26 многоквартирных домов отремонтируют в Коломне в 2026 году
Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Подмосковье на 2026–2028 годы охватывает почти 6 тысяч МКД, из них более 2 тысяч планируют отремонтировать уже в этом году. В городском округе Коломна в текущем сезоне приведут в порядок 26 домов — все работы выполнят с учетом новых требований.
В регионе изменились правила капремонта многоквартирных домов: теперь договор между заказчиком и подрядчиком действует максимум год, и все работы на площадке обязаны закончить до 31 декабря. Каждый этап четко регламентирован. Кроме того, еще одним нововведением стало дополнительное обследование технического состояния объектов, чтобы в зависимости от результатов актуализировать сроки предстоящего капремонта. Все эти меры должны усилить контроль за подрядчиком и ускорить процесс в целом.
«Мы разукрупнили контракты. То есть у нас сейчас в одном контракте не более пяти домов. Мы стараемся собрать так, чтобы в одном контракте у одного подрядчика были все работы по этому дому за трехлетку. И чтобы не заходило много подрядчиков в один и тот же дом. То есть, да, есть специализированные работы: это газ, это лифт, все остальное должен делать один подрядчик», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
В городском округе Коломна в этом сезоне капитально обновят 26 многоквартирных домов. В 16 из них работу проведет компания «ТЛЦ». В большинстве своем здания относятся к застройке 50-70‑х годов, и о капремонте здесь мечтают давно. Сейчас бригады трудятся одновременно на нескольких площадках. В доме № 21 на улице Красногвардейской в разгаре работы по отделке фасада.
В доме № 26а по улице Яна Грунта ремонтные работы также стартовали в апреле. Сначала строители занялись кровлей — сейчас этот этап почти завершен. Впереди — не менее важные задачи: укрепить фундамент, обновить фасад, привести в порядок балконы и входные группы. Подрядчик держит жителей в курсе: сообщает о сроках, этапах ремонта и обсуждает ключевые решения. Учитывают и мнение жильцов, все виды работ предварительно согласовывают с советом дома через управляющую компанию.
Чтобы работы шли четко по плану, Министерство ЖКХ региона организовало систему еженедельных межведомственных штабов. Благодаря чему подрядчики, контролирующие органы и местные власти могут оперативно согласовывать свои действия и координировать каждый этап ремонта.