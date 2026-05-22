Еще 26 многоквартирных домов отремонтируют в Коломне в 2026 году

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Подмосковье на 2026–2028 годы охватывает почти 6 тысяч МКД, из них более 2 тысяч планируют отремонтировать уже в этом году. В городском округе Коломна в текущем сезоне приведут в порядок 26 домов — все работы выполнят с учетом новых требований.

В регионе изменились правила капремонта многоквартирных домов: теперь договор между заказчиком и подрядчиком действует максимум год, и все работы на площадке обязаны закончить до 31 декабря. Каждый этап четко регламентирован. Кроме того, еще одним нововведением стало дополнительное обследование технического состояния объектов, чтобы в зависимости от результатов актуализировать сроки предстоящего капремонта. Все эти меры должны усилить контроль за подрядчиком и ускорить процесс в целом.

«Мы разукрупнили контракты. То есть у нас сейчас в одном контракте не более пяти домов. Мы стараемся собрать так, чтобы в одном контракте у одного подрядчика были все работы по этому дому за трехлетку. И чтобы не заходило много подрядчиков в один и тот же дом. То есть, да, есть специализированные работы: это газ, это лифт, все остальное должен делать один подрядчик», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.