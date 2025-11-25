Еще 26 млрд рублей направят на строительство больницы в Балашихе

В Балашихе прошел окружной форум «Единой России» «Подмосковье — 2026», в котором участвовали около 500 жителей Балашихи и Реутова. Перед участниками выступил спикер Мособлдумы и секретарь регионального отделения партии Игорь Брынцалов. Он рассказал о планах развития территорий.

«Один из крупнейших проектов — строительство многопрофильной больницы в микрорайоне Ольгино в Балашихе. Благодаря сильной позиции партии в округе, поддержке президента, губернатора Андрея Воробьева нам удается реализовывать этот масштабный флагманский проект. Его общее финансирование составляет свыше 53 миллиардов рублей», — уточнил Брынцалов.

Он подчеркнул, что городская администрация, депутаты и профильные министерства продолжают держать под контролем строительство новой больницы. По его словам, представители власти регулярно встречаются с рабочими и активными жителями, чтобы отслеживать ход работ и при необходимости оперативно вносить изменения. Брынцалов также сообщил, что в трехлетний бюджет уже заложены средства — более 26 миллиардов рублей — на завершение строительства и оснащение медучреждения современным оборудованием, включая аппараты КТ, МРТ, маммограф, ангиограф, рентген и УЗИ экспертного класса. Больница будет принимать пациентов со всего востока Подмосковья.

Глава Балашихи Сергей Юров отметил, что будущая многопрофильная больница в Ольгине станет центром современных медицинских технологий и значительно повысит качество жизни горожан. Он подчеркнул, что проект задаст новый стандарт медицинской помощи для всего восточного региона.