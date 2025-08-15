Еще 26 млн рублей выплатили на питание молодым матерям и беременным в Пушкино

В Московской области продолжается реализация программы поддержки беременных, кормящих матерей и детей до трех лет. В Пушкинском округе общая сумма ежемесячных выплат на полноценное питание вместо молочной кухни составила 26,6 миллиона рублей.

Программа предусматривает различные суммы в зависимости от категории получателя.

Беременным женщинам полагается по 400 рублей ежемесячно, начиная с 12-й недели. Кормящие матери могут получать тысячу рублей в месяц в течение полугода после родов, если кормят только грудью. Для детей на искусственном или смешанном вскармливании установлены следующие суммы: 1000 рублей до года и 600 рублей — от одного года до трех лет. Доходы семьи при этом не учитываются.

«В городском округе Пушкинский выплату на обеспечение питанием получают ежемесячно порядка 4000 человек. С начала текущего года общая сумма выплат составила 26,6 миллиона рублей. Напомню, что при изменении категории выплата предоставляется проактивно, то есть без подачи дополнительного заявления, если изначально было дано согласие», — рассказал начальник Пушкинской соцзащиты Роман Соловьев.

Дополнительную информацию о назначении денежной льготы можно получить по телефону 122, добавочный 6. Также вопросы принимают в Telegram-чате «Социалка.Пушкино».

Подать заявление можно через портал госуслуг Подмосковья по ссылке.