Еще 26 дорог к спортивным учреждениям отремонтировали в Подмосковье

В этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» специалисты «Мосавтодора» отремонтировали 26 участков дорог, которые ведут к спортивным учреждениям. Работы провели в Дмитрове, Раменском, Королеве и других муниципалитетах.

Как рассказали в областном Минтрансе, всего в этом году планируют обновить 145 километров покрытия более чем на 60 участках дорог, ведущих к спортивным организациям. Работы уже провели на 26 из них.

«Благодаря работам, выполненным в рамках нацпроекта, улучшилась транспортная доступность спортивных объектов в 14 округах, что, в свою очередь, стимулирует развитие физической культуры и спорта на региональном уровне», — рассказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Так, в Дмитрове отремонтировали улицу Космонавтов, которая ведет к стадиону «Авангард», а также проезд от Дмитровского шоссе к Яхроме.

В Раменском покрытие обновили на Северном шоссе, по которому можно добраться до домашней арены ФК «Леон-Сатурн», бассейну, тренажерному залу, скалодрому и скейт-парку.

В Королеве в порядок привели подъезд к спорткомплексу на Советской улице, в Егорьевске — к клубу «Авиатор», в Лосино-Петровском — к местному ФОКу.

Ремонт также прошел в Серпухове и Коломне. Завершить все работы планируют к осени.