Еще 259 тысяч владельцев питомцев обратились в госветслужбу Подмосковья с января

Свыше 253,7 тысячи владельцев домашних животных обратились в Госветслужбу Подмосковья с начала года. Среди них 32 тысячи собак и 30 тысяч кошек.

Как рассказали в Минсельхозпроде региона, в госветслужбе оказывают помощь домашним и сельскохозяйственным животным. Там проводят обследования, вакцинацию и другие процедуры.

Специалисты осмотрели более 32 тысяч собак, 30 тысяч кошек, а также приняли необычных питомцев: кроликов, попугаев, пони, ежей и других.

С начала года в клиниках провели 84 тысячи лабораторных исследований, около 77,5 тысячи вакцинаций, более восьми тысяч УЗИ, семь тысяч рентгенов и 1,9 тысячи осмотров у дерматолога. Кроме того, в ведомстве выдали около восьми тысяч справок для перемещения питомцев по России и в другие страны.

Всего в регионе работают 90 учреждений госветслужбы. Записаться на прием туда можно через «Госуслуги».

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