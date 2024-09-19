Еще 258 работников предприятий Подмосковья прошли обучение на Фабрике офисных процессов
Свыше 250 сотрудников 24 компаний Подмосковья прошли обучение на Фабрике офисных процессов. Бережливому производству обучились работники предприятий-участников нацпроекта.
Как рассказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, обучение прошли 258 человек. Для них организовали занятия в игровой форме. Наставниками выступили специалисты Регионального центра компетенций.
«Теперь опыт, полученный в импровизированном офисе под контролем экспертов РЦК Подмосковья, они применяют в своей работе. Это позволит сотрудникам оптимизировать рабочие процессы и повысить эффективность организации», — отметила Зиновьева.
На Фабрике создали условия, близкие к реальным. Там участники могут отработать роли, процесс оформления закупок, проводить совещания и выполнять другие задачи. За день им необходимо подготовить необходимое количество документов, выявить проблемы и найти способ их решения. Это позволяет оптимизировать процессы, уменьшить затраты и время.
Подать заявку на участие в нацпроекте можно по ссылке.
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