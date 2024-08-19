Еще 252 человека расселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

Фото: Медиасток.рф

Еще 252 человека переехали в новостройки из аварийного жилья в Подмосковье за неделю. За это время в 16 округах региона расселили 115 помещений.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, за 252 человека получили новые квартир или компенсации. Всего расселили 115 аварийных помещений общей площадью более 4,8 тысячи квадратных метров в Шатуре, Солнечногорске, Ступине, Электростали, Королеве, Коломне и других муниципалитетов.

«За минувшую неделю из аварийного жилья в Подмосковье переселен 252 человека, жителям 16 городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья и выплачена выкупная стоимость», — сообщили в ведомстве.

Работы проводят по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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