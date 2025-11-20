Еще 250 тысяч жителей Подмосковья проверили здоровье в мобильных комплексах

Жители отдаленных сел и деревень Подмосковья могут проверить здоровье в мобильных комплексах. В этом году бригады врачей совершили почти 10,5 тысячи выездов. Консультации посетили около 250 тысяч человек.

Как рассказали в региональном Минздраве, в мобильных комплексах можно пройти первый этап диспансеризации, сделать флюорографию или рентген, а также вакцинироваться от гриппа.

«Во время выездов мобильных комплексов жители могут пройти исследования, сделать прививку от гриппа, а также получить консультацию специалиста, в том числе и узкопрофильного. Всего с начала этого года в регионе было совершено почти 10,5 тысячи таких выездов, в ходе которых медицинскую помощь получили порядка 250 тысяч человек», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

График выездов мобильных комплексов размещен по ссылке.

Для прохождения обследования нужно взять с собой полис ОМС и паспорт.