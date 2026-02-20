Еще 250 школьников Балашихи стали юнармейцами

Торжественную церемонию приведения к присяге провели в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Ребята произнесли клятву на верность Отечеству и получили нагрудные знаки.

В мероприятии приняли участие глава округа Сергей Юров, начальник академии, генерал-лейтенант Игорь Афонин и его заместитель Фарид Шигмарданов, руководитель исполкома местного отделения «Офицеров России» Розалия Абатурова, ветеран, подполковник в отставке Николай Максимов и начальник штаба местного отделения «Юнармии» Вероника Бусыгина.

Сергей Юров отметил, что принятие присяги — это не просто церемония, а осознанный выбор стать частью большой команды, быть ответственным, сильным и достойным гражданином своей страны. Он выразил уверенность, что сегодняшние юнармейцы станут будущими офицерами, инженерами, учеными и лидерами, которые будут укреплять Россию.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» появилось в 2016 году. Сегодня в округе насчитывается уже около 2000 юнармейцев, а местное отделение считается одним из самых многочисленных в области. Торжественные мероприятия проходят в Музее Войск противовоздушной обороны, в дивизии имени Ф. Э. Дзержинского и в Военной академии Ракетных войск.