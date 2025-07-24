Еще 250 гектаров сухого леса уберут в Истре в 2025 году

В округе продолжаются активные работы по расчистке территорий от неликвидной древесины. Уже убрали более 150 гектаров сухостоя.

Напомним, что в этом году планируют очистить более 400 гектаров леса от неликвидной древесины, и уже половину из запланированного убрали. Сейчас работы ведутся в деревне Максимовка, здесь вырубят 1,04 гектара, в СНТ «Пульс» уберут 6,4 гектара, в поселке Троицкий — 40,21, а вдоль Волоколамского шоссе спилят около 25 гектаров старой и сухой древесины.

Отметим, что специалисты лесничества распиливают упавшие стволы и ветки, формируя из них аккуратные поленницы. Такой метод позволяет древесине естественным образом перегнивать, обогащая почву питательными веществами. Также после санитарной вырубки на этих местах высадят новый молодой лес.

Эта процедура позволит улучшить состояние лесного участка, повысит уровень безопасности для жителей и снизит пожароопасность вблизи населенных пунктов.