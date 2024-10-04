Еще 250 детей участников СВО бесплатно отдохнут в лагере «Литвиново» в Подмосковье

Дети участников СВО из Подмосковья отправятся на отдых в лагерь «Литвиново» на каникулах. Туда поедут 250 школьников.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, ребят обеспечивают бесплатными путевками в «Литвиново» второй год подряд. Там уже отдохнули пять тысяч детей, сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

«Лето — не единственная пора для отдыха в лагере, уже завтра стартует новая осенняя смена, на которую заедут 250 детей нашего региона», — рассказала она.

Детский лагерь «Литвиново» входит в десятку лучших в стране. В нем работают боулинг, бассейн, а также организованы уникальные программы воспитания и развития.

Ребята смогут посетить секции по моделированию, азиатской живописи, оригами, бисероплетению, а также поучаствуют в фестивалях и квестах.

Новости Московской области можно обсудить в«Суперчате 360».