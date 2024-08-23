Еще 25 учителей из Солнечногорска получат компенсацию за съемное жилье

Учителя истории, обществознания и иностранного языка будут получать денежную компенсацию в размере 20 тысяч рублей на оплату жилья. Новыми мерами поддержки с 1 сентября смогут воспользоваться 25 педагогов.

Новую меру социальной поддержки одобрил совет депутатов муниципалитета. Главное условие предоставления выплаты — отсутствие квартиры на территории Солнечногорска.

«Дополнительные меры поддержки позволят привлечь в наш округ учителей-предметников, по которым наблюдается дефицит. По прогнозу компенсация на оплату жилья затронет 25 педагогов: 16 учителей иностранного языка и девять учителей истории и обществознания», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева учителям начальных классов, математики, русского языка и литературы, физики, информатики, биологии и химии уже выплачивают 20 тысяч рублей в качестве компенсации на оплату жилья. Сейчас в Солнечногорске 47 педагогов получают из областного бюджета ежемесячную денежную выплату.

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