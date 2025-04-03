Еще 2,5 тысячи жителей Подмосковья оформили выплаты по уходу за инвалидами

Свыше 2,5 тысячи жителей Подмосковья оформили ежемесячную выплату по уходу за инвалидами с начала года. Она составляет 27 тысяч рублей.

Инвалидам и жителям, которые ухаживают за ними, в Подмосковье доступны разнообразные меры поддержки. Среди них — ежемесячная выплата в размере 27 тысяч рублей.

Оформить ее могут те, кто ухаживает за инвалидом первой или второй группы.

«Обеспечение ухода за тяжело больным человеком на дому вместо его помещения в специализированное учреждение — это большая ответственность, требующая постоянного внимания. В нашем регионе предусмотрена поддержка для таких людей», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В этом году общая сумма выплати уже превысила 210 миллионов рублей. Всего в бюджете предусмотрено 785 миллионов рублей на эту меру поддержки.

Оформить помощь можно на региональном портале госуслуг.