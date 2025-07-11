Еще 2,5 тысячи семей оформили разрешение на бесплатную парковку в Подмосковье

Основными причинами отказов стали следующие: подача документов на транспортные средства, не соответствующие категориям М1 и М2, предоставление недостоверной информации или устаревших сведений.

«Для удобства заявителей при подаче документов подключены подсказки, а искусственный интеллект проверяет приложенные документы, которые помогают заявителям в подаче документов и снижают процент отказа», — пояснили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Оформить льготу можно на региональном портале государственных услуг. Право на бесплатную парковку предоставляют только на один автомобиль категорий М1 или М2 в расчете на одну семью.

Оно распространяется исключительно на жителей Московской области и действует на платных парковках в 17 муниципалитетах. Разрешения, выданные в других субъектах, в регионе не действуют, а места на стоянках для льготников не резервируются.

Дополнительную информацию о работе платных парковочных зон можно найти на официальном сайте ведомства.