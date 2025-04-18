Еще 2,5 тысячи онлайн-заявок на капитальное строительство приняли в Подмосковье

Получить разрешение на капитальное строительство в Подмосковье можно онлайн. С начала 2025 года на региональном сайте госуслуг подали свыше 2,5 тысячи таких заявлений.

Разрешение необходимо для возведения или реконструкции объектов капитального строительства. Документ подтверждает, что проектная документация соответствует градостроительному плану участка, проекту планировки и межевания территории.

Чтобы подать заявку, следует зарегистрироваться на портале госуслуг, перейти в раздел «Земля и стройка», найти вкладку «Строительные работы» и заполнить форму, приложив все требующиеся документы.

Ответ придет в течение пяти рабочих дней. Услуга бесплатная.