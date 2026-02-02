Еще 2,5 тысячи крыш очистили от сосулек и наледи в Подмосковье

В Подмосковье продолжают очищать крыши от сосулек и наледи. Управляющие компании регулярно проводят такие работы, чтобы обезопасить тротуары и дворы в зимний период.

Специалисты привели в порядок крыши примерно 2,5 тысячи многоквартирных домов.

Самая напряженная работа шла в нескольких округах. Больше всего домов ото льда очистили в Люберцах — 200. В Королеве специалисты обработали 180 крыш, а в Химках — 100.

В первую очередь внимание уделили тем зданиям, которые стоят рядом с оживленными тротуарами, а также поликлиникам, школам и детским садам.

Управляющие организации реагировали на запросы жителей, которые можно оставить через Единую диспетчерскую службу Московской области. Кроме того, сотрудники сами регулярно обходят территории и составляют планы уборки.

Обратиться с просьбой об уборке можно напрямую в свою управляющую организацию, через сайт Единой диспетчерской службы Московской области или территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.