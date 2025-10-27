Еще 2,5 тысячи хвойных деревьев посадили в Воскресенске

В Воскресенском лесничестве посадили более 2,5 тысячи сосен на площади более одного гектара. Мероприятие организовали активисты организации «Зеленое единство».

В мероприятии приняли участие более 100 волонтеров из Москвы и Московской области под руководством сотрудников лесничества.

«Мы поддержали экологическую инициативу по посадке деревьев в Воскресенском лесничестве. Выбранный участок ранее пострадал от короеда. Благодаря совместной работе организаторов, партнеров и волонтеров лес здесь будет восстановлен. Отрадно, что все больше людей осознают необходимость бережного отношения к природе и лично участвуют в подобных акциях», — рассказала начальник сектора экологии управления развития инфраструктуры и экологии администрации городского округа Воскресенск Оксана Шкуренкова.

В посадке принял участие художник, скульптор и архитектор Василий Клюкин. Его работы представлены в Русском музее, на Венецианской биеннале и других всемирно известных площадках. Одну из его инсталляций «3.14» из серии Crypto показали в экспозиции фиджитал-пространства Futurione.

«Вместе со всеми участниками акции мы не просто посадили тысячи саженцев, а создали волшебный лес манифестаций. Здесь будет расти счастье, любовь, мир, семейное благополучие, вера, духовность. Мы дали много имен этим деревьям, из которых вырастет мощный лес. Все наши мечты, намерения и пожелания вырастут и сбудутся. Такие акции заряжают огромной энергией и делают каждого участника причастным к сохранению природы и мира», — рассказал Василий Клюкин.

Экологическую акцию организовали активисты некоммерческой организации «Зеленое единство» при поддержке администрации городского округа Воскресенск и «Мособллес». Партнером стало пространство Futurione на ВДНХ. Это уже седьмая экологическая акция, организованная «Зеленым единством». Всего посадили более 30 тысяч деревьев в Подмосковье.