Еще 25 тысяч жителей Подмосковья заключили договор на ТО газовой техники

Фото: Мособлгаз

Число собственников частных жилых домов, заключивших договор технического обслуживания газового оборудования, увеличилось на 25 406 человек в Подмосковье. Работами займется «Мособлгаз».

В Минэнерго Подмосковья напомнили, что договор на техническое обслуживание газового оборудования — обязательное условие для подачи газа потребителям. Единой организацией, обслуживающей технику внутри квартир, является «Мособлгаз». ТО нужно проводить не реже, чем раз в год. Посмотреть чек-лист выполняемых работ можно по ссылке.

С начала года «Мособлгаз» провел техобслуживание в частных домах более 113 тысяч жителей Подмосковья. Заключить договор можно в личном кабинете.

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