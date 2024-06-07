Еще 25 тысяч жителей Подмосковья заключили договор на ТО газовой техники

Число собственников частных жилых домов, заключивших договор технического обслуживания газового оборудования, увеличилось на 25 406 человек в Подмосковье. Работами займется «Мособлгаз».
В Минэнерго Подмосковья напомнили, что договор на техническое обслуживание газового оборудования — обязательное условие для подачи газа потребителям. Единой организацией, обслуживающей технику внутри квартир, является «Мособлгаз». ТО нужно проводить не реже, чем раз в год. Посмотреть чек-лист выполняемых работ можно по ссылке.
С начала года «Мособлгаз» провел техобслуживание в частных домах более 113 тысяч жителей Подмосковья. Заключить договор можно в личном кабинете.