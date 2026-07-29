Еще 25 тысяч жителей Подмосковья получили высокотехнологичную медпомощь

Жители Подмосковья могут бесплатно получить высокотехнологичную медицинскую помощь по полису ОМС при наличии показаний. Такие вмешательства проводятся с использованием передовых и сложных методик в 38 медучреждениях региона.

Как сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин, за полгода этой возможностью воспользовались 25,3 тысячи человек — как взрослых, так и детей.

«Высокотехнологичная медицинская помощь позволяет успешно лечить различные заболевания и проводить сложные операции», — сказал он.

В Подмосковье высокотехнологичные операции проводят по 14 направлениям, включая сердечно-сосудистую хирургию, травматологию и ортопедию, нейрохирургию, онкологию, урологию, офтальмологию, акушерство и гинекологию. Решение о необходимости такого лечения принимает врачебная комиссия на основе диагностических данных и клинических показаний.

Для пациента услуга остается полностью бесплатной. Современные технологии и высокая квалификация специалистов позволяют эффективно лечить сложные заболевания и проводить уникальные хирургические вмешательства.