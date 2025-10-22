Еще 25 тысяч заявок на регистрацию спецтехники подали онлайн в Подмосковье

Зарегистрировать самоходные машины и другую технику в Подмосковье можно онлайн. С начала года на сайте государственных услуг подали свыше 25 тысяч таких заявлений.

Сервис «Государственная регистрация самоходных машин и других видов техники» доступен в разделе «Бизнесу».

В рамках услуги можно подать заявление на регистрацию техники, снять ее с учета, внести изменения в регистрационные данные, а также получить справку о регистрации и знак «Транзит».

Воспользоваться сервисом могут как физические, так и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, которые владеют техникой.

Чтобы подать заявление, следует заполнить форму, приложить документы и оплатить государственную пошлину, размер которой зависит от основания для обращения.

Заявку также можно оформить в мобильном приложении «Добродел».