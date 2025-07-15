Еще 25 тысяч заявок на компенсацию оплаты детсада подали онлайн в Подмосковье

В Московской области родители могут дистанционно подать заявление на возмещение части оплаты за детский сад через региональный портал госуслуг. С января обработали свыше 25 тысяч таких обращений.

Выплату могут получить родители или законные представители, внесшие плату за присмотр и уход за ребенком в подмосковном детском саду.

Размер компенсации зависит от количества детей в семье: за первого положен возврат 20% средств, за второго — 50%, а за третьего и последующих — 70%. На сумму также влияет средняя стоимость посещения дошкольного учреждения, фактическое количество дней пребывания в группе и наличие детей в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся очно.

Чтобы подать заявление, следует зайти в раздел «Образование» — «Образование детям» на портале госуслуг Московской области или воспользоваться мобильным приложением «Добродел».

Обращение необходимо оформить однократно — при поступлении ребенка в детский сад. Продление будет происходить автоматически.

Услугу предосталяют в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».