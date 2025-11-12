Еще 25 тысяч онлайн-заявок на субсидии на ЖКУ подали в Подмосковье

Жители Подмосковья могут онлайн подать заявку на субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. С начала года это сделали более 25 тысяч раз.

Как сообщили в региональном Мингосуправления, для получения субсидии нужно быть зарегистрированным в Подмосковье. При этом расходы на ЖКУ должны превышать 22% от совокупного дохода семьи.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Жилье» — «Коммунальные услуги». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить форму.

Размер поддержки зависит от стандартов стоимости ЖКУ и нормативной площади помещения.

Услугу предоставляют бесплатно в течение 10 рабочих дней.