Еще 25 тысяч исследований качества молочной продукции провели в Подмосковье

Утренние привычки многих жителей Подмосковья остаются неизменными: чашка кофе с молоком, бутерброд с сыром или стакан кефира. За этой повседневной простотой скрывается важная составляющая рациона — молочная продукция, богатая белком, кальцием и витаминами.

Контроль за тем, чтобы на прилавки попадали только проверенные товары, ведут специалисты Государственной ветеринарной службы региона. Ежедневно они исследуют молоко, творог, сметану и другие молочные изделия, представленные на рынках и ярмарках.

Только за первые три месяца года в Московской области отобрали свыше восьми тысяч образцов и провели более 25 тысяч лабораторных анализов.

Каждый образец проходит тщательную проверку: эксперты оценивают внешний вид, запах и консистенцию продукции, а также контролируют ее состав. Особое внимание уделяют отсутствию посторонних примесей и соответствию заявленных показателей жирности и содержания белка. Такой подход позволяет своевременно выявлять возможные нарушения.

По итогам проведенных исследований всю продукцию признали безопасной и соответствующей требованиям.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья подчеркнули, что надежность продукта во многом зависит от места его покупки. Наиболее безопасными остаются официальные рынки и ярмарки, где торговлю ведут при наличии необходимых документов, а товары проходят обязательный контроль.

Для удобства жителей на региональном портале «МОй АПК» разместили актуальный перечень проверенных ярмарок с адресами и графиком работы, что позволяет без труда выбрать надежное место для покупки свежих и качественных продуктов.