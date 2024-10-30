Еще 2,5 млрд рублей направили на поддержку инвалидов в Подмосковье за год

Порядка 2,5 миллиардов рублей направило Подмосковье на пособия и льготы жителям с инвалидностью в этом году. Всего в регионе действует более 15 мер социальной поддержки — выплаты и компенсации, средства реабилитации, а также санаторно-курортное лечение.

По словам вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой, получение льготы и выплат для жителей, которые нуждаются в поддержке, регион старается делать максимально удобным.

«Мы постоянно вводим полезные цифровые сервисы или вовсе переводим в проактивные формат востребованные госуслуги», — пояснила Болатаева.

Как рассказали в Министерстве социального развития Московской области, в Подмосковье проживает более 370 тысяч жителей с инвалидностью, и помимо пособий они могут получить бесплатную реабилитацию в социальных центрах, а также выплаты на покупку средств реабилитации.

Подробнее узнать о мерах поддержки, которые действуют в Подмосковье, можно на региональном сайте госуслуг.