Еще 2,5 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье с января

Жители Подмосковья могут проконсультироваться с врачами онлайн. Этой услугой с начала года воспользовались 2,5 миллиона пациентов.

Для получения телемедицинской консультации достаточно иметь любой гаджет и стабильное подключение к интернету.

«Сервис доступен для взрослых, беременных женщин и детей. На онлайн-приеме врач может продлить электронный рецепт на льготное лекарство, проконсультировать по итогам диспансеризации, сданных анализов, при необходимости скорректировать схему лечения», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

По его словам, с января спрос на дистанционные консультации вырос почти в четыре раза по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года.

Телемедициной можно воспользоваться только после очного посещения врача. Запись на дистанционный прием доступна при помощи приложения «РТ ДокторОнлайн», раздел «Здоровье» на портале госуслуг, инфомат в медицинской организации, по номеру 122 или на приеме у лечащего врача.