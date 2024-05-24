Еще 2,5 миллиарда рублей направят на развитие малого бизнеса в Подмосковье

Поддержка малого и среднего предпринимательства — одна из ключевых задач Подмосковья. Об этом в канун Дня российского предпринимательства, который отмечается 26 мая, рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Выражаю слова благодарности тем, кто вносит огромный вклад в развитие экономики нашего региона. Несмотря на все вызовы, введение санкций со стороны недружественных стран, вам удалось не просто выстоять, но и двигаться вперед. В Подмосковье растет число реализуемых инвестпроектов, открываются новые производства, создаются рабочие места», — сказал Брынцалов.

Он добавил, что создание благоприятных условий для развития предпринимательства — одна из ключевых задач в Московской области. На реализацию госпрограммы «Предпринимательство Подмосковья» в этом году предусмотрено порядка 40 миллиардов рублей. При этом более 2,5 миллиарда рублей — на подпрограмму по развитию малого и среднего бизнеса.

Сейчас в регионе работают свыше 456 тысяч малых и средних предприятий, из которых свыше 310 тысяч — индивидуальные предприниматели. С начала года зарегистрировали еще 17 тысяч субъектов МСП.

Для предпринимателей в Подмосковье существуют льготы, субсидии, программы по земле, доступные займы и информационное сопровождение. Чтобы начать бизнес, можно подать заявку на сайте ФНС или обратиться в МФЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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