Еще 25 крыш многоквартирных домов отремонтируют в Зарайске в этом году

В Зарайске отремонтируют 25 крыш многоквартирных домов в этом году. С начала действия программы в городском округе привели в порядок более 10 тысяч кровель.

В программу капитального ремонта в этом году попали многоквартирные дома на улицах Южной, Карла Маркса, Красноармейской и Ленинской, а также в поселках Зарайском и Масловском. Уже заменены 12 старых кровель.

«Все кровельные работы проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности. В частности, в непосредственной близости проведения работ сигнальной лентой обозначаются границы опасных зон, исполнители при работах на высоте используют каски и страховочные тросы, а перед началом каждого рабочего дня проходят инструктаж с заполнением журналов работ и техники безопасности», — сказал генеральный директор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов.

Эксперты «Управления технического надзора капитального ремонта» контролируют работы. Обращения жителей принимают руководители Центра управления проектами. Контактные данные размещены на сайте в разделе «О Фонде».

Подрядчики несут ответственность за выполненные работы в течение пяти лет. Если собственники обнаружат дефекты во время гарантийного срока — они могут сообщить об этом в Фонд капитального ремонта Подмосковья или исполнителю. Специалисты отметили, что необходимо следить за правильной эксплуатацией кровли.

Адресная программа капитального ремонта многоквартирных домов Подмосковья на 2024 год размещена на интерактивной карте Фонда.

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