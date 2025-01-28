Еще 25 детских садов откроют в Подмосковье к концу года

В Подмосковье продолжается строительство 35 детских садов. Пять из них откроются весной этого года.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, всего в этом году построят 25 новых детских садов. На пяти из них работы завершают к лету, сообщили в региональном стройнадзоре.

Одно дошкольное учреждение запустят в 17-м микрорайоне в Мытищах, он будет рассчитан на 260 воспитанников. Еще одно учреждение откроется в селе Ям под Домодедовым.

Детский сад в Балашихе примет 112 воспитанников, а в селе Ильинское под Красногорском — 350 ребят.

Еще один объект откроют в Ленинском округе, он рассчитан на 310 мест.

В ведомстве отметили, что всего в этом году в новых детских садах создадут более 13 тысяч мест.