Еще 25 человек расселили из аварийных домов Подмосковья за неделю

Еще 25 человек расселили из аварийных домов в Подмосковье за неделю. Они переехали в новостройки, а также приобрели квартиры на вторичном рынке или получили выкупную стоимость.

Всего за неделю в регионе расселили 14 аварийных помещений общей площадью 616,9 квадратных метра.

Работы провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Серпухове, Дмитрове и Солнечногорске. Он направлен на обеспечение регионов качественным жильем, а также социальными, транспортными и коммунальными удобствами.

«Цель проекта — создание „комфортной и безопасной среды для жизни“. Нацпроект объединил основные цели и задачи ранее действовавших федеральных программ, в том числе „Жилье и городская среда“ и „Безопасные качественные дороги“», — отметили в региональном Минстрое.